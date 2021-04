Fim de semana com nebulosidade e pancadas de chuva em MS

Neste fim de semana, uma frente fria muda o tempo em boa parte do centro-sul do País, levando potencial de chuva e proporcionando um refresco nas temperaturas.





Para o sábado (17) em Mato Grosso do Sul as condições estimadas pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, com informações do Instituto Nacional de Meteorologia, indicam céu parcialmente nublado a nublado com possibilidade para pancadas de chuva a partir da tarde em todo Estado.





Os índices de umidade relativa do ar possuem variação estimada entre 35% a 80% ao longo do dia, e ventos de intensidade fraca a moderada podem ocorrer em todas as áreas e há possibilidade de rajadas no setor oeste.





Neste sábado as temperaturas poderão registrar mínima de 16°C e máxima de 35°C no Estado. Para a capital a variação está estimada entre 23°C a 32°C.





Tendência de chuvas nas próximas semanas





Nos próximos dias, até dia 24 de abril as chuvas se mantêm com baixa quantidade na maior parte do Estado. Os acumulados estimados para o período são de cerca de 20 milímetros. Exceto nos extremos oeste e sul, onde espera-se quantidade de chuva ligeiramente maior entre 30 a 60 milímetros. Essas quantidades estão associadas a pancadas de chuvas.





Já as estimativas de chuva para o período entre os dias 24 de abril a 02 de maio são melhores, especialmente na parte centro-sul, onde são esperados até 35 milímetros. Nas demais áreas, espera-se até 20 milímetros.





Por: Mireli Obando