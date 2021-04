Filho de prefeito morre com tiro em fazenda no Pantanal

Jovem, de 22 anos, estava em propriedade da família; caso está sendo investigado

Nori Neto, de 22 anos, é filho do prefeito de Anastácio e morreu após tiro em fazenda

Nori Neto, de 22 anos, filho do prefeito Nildo Alves de Albres, do município de Anastácio, distante 135 quilômetros da Capital, morreu, nesta segunda-feira (5), vítima de disparo de arma de fogo. Ele estava em uma fazenda na cidade de Corumbá, no Pantanal, e chegou a ser socorrido, mas não resistiu.





De acordo com as primeiras informações, a suspeita é de que o jovem tenha cometido suicídio.





Nori estava em fazenda que pertence a família e, segundo o site O Pantaneiro, chegou a ser transportado de avião ao Hospital Regional de Aquidauana, mas não resistiu. O corpo do jovem foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).





O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Anastácio.





Procure ajuda - Em Campo Grande, o GAV (Grupo de Apoio à Vida) oferece serviço gratuito de apoio emocional pelos números (67) 3383-4212, 99973-8682 e 99266-6560. Todos os números não registram ou identificam as chamadas, funcionando entre 7h e 23h, incluindo sábados, domingos e feriados.





Outra opção de ajuda é o CVV (Centro de Valorização da Vida) através do número 188 ou pelo site www.cvv.org.br . Na página online também é possível abrir um chat online e enviar e-mail.





Presencialmente, a população também pode ir até uma UBS e solicitar encaminhamento a um CAPS (Centro de Atendimento Psicossocial).









Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Liniker Ribeiro