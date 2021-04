Ex-deputado Gandi Jamil recebe alta após 42 dias internado no Albert Einsten

Gandi Jamil deve continuar com exercícios para a reabilitação dos pulmões, ainda por um bom período

O ex-presidente da Assembleia Legislativa de MS, Gandi Jamil ©Arquivo pessoal

Gandi Jamil, o deputado estadual mais jovem a chegar à presidência da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (1985/86), recebeu na manhã desta quarta-feira (14) a notícia de que estava de alta hospitalar.





A informação veio do médico Leonardo Nicolau Geisler Daud Lopes, chefe da equipe que tratou do ex-parlamentar sul-mato-grossense, desde o último dia 3 de março, quando deu entrada no Hospital Albert Einsten, em São Paulo, diagnosticado com o Covid-19.





"Confesso que fiquei muito emocionado com a notícia da minha alta, pois já estou aqui (no hospital) por 42 longos dias e hoje vejo que já posso ir pra casa", disse Gandi Jamil, que deve ficar uns dias em São Paulo e posteriormente retornar para Campo Grande.





Por orientação médica, em especial da conceituada pneumologista Carmen Silvia Valente Barbas, integrante da equipe médica, Gandi Jamil deve continuar com exercícios para a reabilitação dos pulmões, ainda por um bom período. "Estou sendo submetido, todos dias, por sessões de fisioterapia e choque, para voltar os movimentos das pernas e das mãos", disse Gandi.





Agradecimentos - Em conversa com a reportagem de "A Crítica", Gandi Jamil fez questão de ressaltar, dizendo que "primeiro agradeço a Deus, por esta chance de continuar vivendo. Depois, a toda equipe médica, nas pessoas do Dr. Leonardo e da Dra. Carmen. Não posso esquecer do excelente tratamento que tive por parte do corpo de enfermagem aqui do Einsten, e por fim, agradeço também os meus familiares, razão do meu viver, sem esquecer dos amigos que rezaram e torceram pela minha recuperação. Muito obrigado", finalizou.





Fonte: A Crítica