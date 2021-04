Esses serviços se tornaram necessários na pandemia e trabalhadores pedem vacinas contra covid

Senador Nelsinho Trad fará requerimento para atender motoristas de aplicativos, moto-entregadores, taxistas e condutores de transporte coletivo

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) vai apresentar, na próxima semana, um requerimento ao Senado Federal para encaminhar ao Ministério da Saúde o pedido de inclusão dos motoristas de aplicativos, dos moto-entregadores, de taxistas e dos condutores de transporte coletivo ao grupo prioritário de vacinação contra a covid-19.





Em documento enviado, nesta terça-feira, ao gabinete do senador Nelsinho Trad, o vereador Beto Avelar (PSD) pede pelos motoristas de aplicativos e moto-entregadores. A categoria, segundo o vereador, justificou que, durante a pandemia, os serviços se tornaram essenciais pela proteção da maioria, para evitar a saída de casa ou para trocar o uso do transporte coletivo pelo individual. “Vamos levar o pedido ao conhecimento do Ministério da Saúde que poderá inclui-los no Programa Nacional de Imunização”, explicou o senador Nelsinho Trad.





De acordo com o ofício, atualmente, existem seis milhões de motoristas de aplicativos e quatro milhões de moto-entregadores no país. Em Campo Grande, 3.500 são moto-entregadores e cerca de cinco mil motoristas de aplicativos. “O apoio do senador Nelsinho Trad é fundamental neste momento. É um movimento que começou em Campo Grande e que estamos trabalhando para que se concretize na vacinação dos profissionais da categoria. Sabemos que essa necessidade é nacional e, por isso, é importante a participação da bancada federal. Os motoristas de aplicativos necessitam da vacina porque atendem muitas pessoas e voltam todos os dias para casa sem saber se estão contaminados, podendo levar o vírus para as suas famílias. Precisamos mudar essa realidade”, disse o vereador Beto Avelar, destacando também que os motoristas são trabalhadores autônomos e desempenham um importante papel para desafogar a lotação nos ônibus do transporte público.





Já dentro dos ônibus, o senador Nelsinho Trad vê a situação dos motoristas que transportam, diariamente, centenas de passageiros e prevê também atender aos taxistas. O senador Nelsinho Trad vem dando apoio a todas as categorias, já fez requerimentos para garçons, trabalhadores da educação, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e jornalistas.





Na última segunda-feira, designou o assessor parlamentar Adilson Rodrigues para acompanhar a reunião dos motoristas de aplicativo e moto-entregadores com o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, para saber mais sobre os riscos dessas categorias diante da pandemia. "Damos voz e buscamos respostas a todos que nos procuram, o nosso gabinete está sempre de portas abertas ", comentou o senador Nelsinho Trad.





ASSECOM