ENTRETENIMENTO: Antônio Vaz quer ação fixa na manutenção e limpeza das praças na Capital

deputado estadual Antônio Vaz (Republicanos) ©ARQUIVO

Durante a sessão plenária desta quarta-feira (28), o deputado estadual Antônio Vaz (Republicanos), solicitou à Secretário Munic. de infraestrutura e Serviços Públicos e Secretário Munic. de Meio Ambiente e Gestão Urbana, pedindo a ação fixa na manutenção e limpeza das praças, incluindo quadras, bancos, grades e lixeiras da Capital.





As praças são meios de lazer e tem como objetivo proporcionar as pessoas não apenas o espaço, mas também qualidade de vida e socialização. "Devemos ressaltar que infelizmente uma parcela pequena de pessoas tem o péssimo hábito de depredação do patrimônio público, é fato que precisamos manter nossas praças limpas e a população o dever de preservar, ainda mais nesse momento de pandemia, que é primordial o exercício físico, "comentou Vaz.





Conforme o parlamentar, a depredação e falta de conservação são alguns dos problemas encontrados nas praças de Campo Grande, a situação faz com que esses lugares não exerçam a sua devida função. " Essa indicação visa reabilitar esses locais através da manutenção e limpeza fixa, já que é um local a ser frequentado diariamente pelos seus usuários.





ASSECOM