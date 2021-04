Em reunião com o Deputado Paulo Corrêa, Presidente da ALEMS, FAF apresenta projeto de construção do Centro de Reabilitação da Segurança Pública

O Comandante-Geral da PMMS, Coronel Marcos Paulo Gimenez e a Presidente da FAF (Fundo de Assistência Feminina da PMMS) Raquel do Valle Pereira Gimenez, estiveram com o Presidente da ALEMS, Paulo Corrêa, para apresentar o projeto de construção do Centro de Reabilitação da Segurança Pública. Um espaço de apoio e ajuda para reabilitação e readaptação de todos os profissionais do segmento, que deve trazer benefícios diretos tanto para o profissional quanto para a população.





Criado em 1985, o FAF é uma instituição civil, idealizada por esposas de integrantes da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS), que fornece assistência no âmbito psicossocial aos policiais, familiares e à comunidade. Fornecendo cestas básicas, medicamentos de alto custo, tratamento médico (incluindo transporte para outros Estados), atendimento psicológico, nutricional, de psicopedagogia, além de oficina de artesanato para capacitação e terapia ocupacional.





Nos últimos anos, através de emendas parlamentares, mais de 100 mil reais foram aplicados em compras de equipamentos e materiais hospitalares e que são disponibilizados à família PMMS.





ASSECOM