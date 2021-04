Em Coxim, cerca de 4 mil famílias serão beneficiadas com o Mais Social

©Chico Ribeiro

Lançado pelo Governo do Estado, o Programa Mais Social beneficiará com R$ 200 mensais famílias com renda de até meio salário mínimo. No município de Coxim, região norte do Estado, cerca de quatro mil famílias serão beneficiadas com o Programa.





A quantidade de famílias beneficiadas com o Programa no município, está sendo levantada por técnicos da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), através do Banco de Dados disponibilizados pelo Cadastro Único (CadÚnico), do Governo Federal. A partir desses dados, é possível fazer o cruzamento de informações que indicarão qual família tem o perfil dentro das normas do Programa.





A análise dos dados e o cruzamento de informações são necessários para evitar possíveis fraudes ou ainda a concessão de um benefício de forma indevida. Já com o perfil estabelecido, equipes do Mais Social, nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, podem conferir, por meio de visitas domiciliares, se os dados informados são de fato verdadeiros.





Para Maria Aparecida Roberto, 54 anos, que já é beneficiária do Vale Renda, que será integrado ao Mais Social, os benefícios do Estado sempre foram de muita importância nas despesas da casa. Ela que é diarista e o marido que é autônomo, conta que o que ganha em um mês não é o mesmo que ganha em outro. “Os trabalhos oscilam muito. Um dia você trabalha e no outro não, só que as contas nunca deixam de vencer e temos que comer também. Com a pandemia o medo tomou conta e muitas pessoas suspenderam as faxinas, então toda ajuda é necessária, principalmente para botar comida dentro de casa.”





O Programa





O Mais Social vai expandir a cobertura que já era feito pelo “Vale Renda”, que hoje atende 30 mil famílias, com o valor de R$ 180,00. As famílias que já eram beneficiadas serão transferidas gradativamente para o "Mais Social".





Cada família beneficiada receberá um cartão, emitido pelo Banco do Brasil, com limite de R$ 200,00 por mês, para compra de alimentos e produtos de higiene pessoal. Com o benefício é proibida a compra de bebidas alcóolicas e produtos à base de tabaco, sob pena de exclusão do beneficiário do programa.





Os critérios para a inclusão no Programa, é ter renda familiar até meio salário mínimo e crianças matriculadas e com frequência regular na escola. Famílias com idosos terão prioridade no acesso ao Programa.





A estimativa é que mais de R$ 182 milhões por ano sejam distribuídos pelo Governo do Estado, através do Mais Social, para cerca de 100 mil famílias.





Comércio Local





Em Coxim, o benefício movimentará em torno de R$ 800 mil mensais no comércio. De acordo com o secretário estadual de infraestrutura, Eduardo Riedel, fomentar o comércio local é muito importante para a economia do município, além, claro, de ajudar famílias que necessitam. “Esse benefício vem em um momento muito importante para tentar garantir o mínimo para a subsistência de pessoas que estão sem fonte de recurso, e a tendência é de que a movimentação aconteça nos setores de alimentação. Enquanto estamos fazendo restrições, as vendas caem muito e empresas não vendem, acumulando dívidas. Todas essas iniciativas são muito importantes para a economia”, explicou Riedel, que participou do planejamento do programa social.





Por: Adriana Queiroz





***