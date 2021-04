DOURADOS| Prefeitura realiza “Dia D” neste sábado para vacinar idosos com 60 anos ou mais

Com doses limitadas, unidades de saúde e drive-thrus trabalharão sobre demanda

A Prefeitura de Dourados, por meio da Sems (Secretaria Municipal de Saúde), ampliou a faixa etária de idosos a serem imunizados contra a Covid-19. Nesta fase, idosos com 60 anos ou mais podem ser vacinados. O Dia D de imunização será neste sábado (24) e acontecerá simultaneamente nos postos Parque das Nações I e Parque do Lago II, com o início dos serviços às 8h. Os postos citados só farão a dose 1. Quando forem aplicadas todas as vacinas, o serviço do dia será encerrado. Importante ressaltar que para a vacinação é preciso levar documento de identidade com foto e comprovante de residência.





Também podem se vacinar nas unidades pessoas com 56 anos ou mais com comorbidades graves. Estão contemplados: doenças imunossupressoras; oncológicos com doença ativa em tratamento; transplantados de órgão sólido ou de medula óssea e renais crônicos; Pneumopatias crônicas graves; Portadores de doenças cardiovasculares crônicas que tenham sido submetidos a procedimentos operatórios; Doença cérebro vascular, e cirrose hepática. É preciso apresentar comprovante das comorbidades.





Outro grupo contemplado com a vacinação nos postos neste sábado é o de pessoas com 18 anos ou mais e que tenham: obesidade mórbida; síndrome de down; anemia falciforme; coagulopatias hereditárias; pessoas com deficiências permanentes que apresentem limitação motora ou incapacidade; incapacidade de ouvir; incapacidade de enxergar; deficiência intelectual permanente que limite as suas atividades habituais.





Dose 2





Trabalhadores da saúde e idosos (independente da faixa etária) que precisam fazer a segunda dose da vacina devem procurar o CCI (Centro de Convivência do Idoso) André Chamorro, também no sábado (24), das 8h às 12h, para a aplicação da dose 2.





Drive-thru





Apenas os idosos com 60 anos ou mais, que vão tomar a primeira dose do imunizante contra a Covid-19, poderão ser imunizados no drive-thru realizado no Jorjão, a partir das 8h, também no sábado. Quando forem aplicadas todas as vacinas, o serviço do dia será encerrado. Importante ressaltar que para a vacinação é preciso levar documento de identidade com foto e comprovante de residência.





Vacine e Doe





A Prefeitura de Dourados e a Sociedade de São Vicente de Paulo lançaram a campanha Vacine e Doe no município. A ação convida o público-alvo da imunização contra a Covid-19 a doar um quilo de alimento não perecível a ser entregue nos pontos de vacinação. Importante ressaltar que a doação não é obrigatória para se vacinar. Trata-se de uma iniciativa de solidariedade.





Os Vicentinos ficarão responsáveis pelo recolhimento das doações. Os doadores devem se atentar à data de validade dos produtos. Além de alimentos, as pessoas podem doar também produtos de limpeza e de higiene pessoal. As doações serão recolhidas e distribuídas a famílias carentes e impactadas pela pandemia.





ASSECOM