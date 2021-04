DOURADOS| Inverno Solidário: Prefeitura distribui caixas para arrecadar agasalhos

As roupas e cobertores serão doados às famílias em situação de vulnerabilidade

O frio ainda não chegou, mas, diante da realidade imposta pela pandemia, a Prefeitura de Dourados, através da Agehab (Agência Municipal de Habitação), decidiu iniciar com antecedência a campanha do Inverno Solidário. Com o tema “Vamos doar, antes do inverno chegar”, a ideia é reunir o máximo de agasalho para a população em situação de vulnerabilidade. Mais de 30 caixas já estão espalhadas por pontos da cidade para arrecadação.





Antes de serem direcionadas às famílias, as doações passarão pelas lavanderias comunitárias que são parceiras do projeto. "Nessa campanha precisamos nos reinventar, porque há a necessidade de um cuidado maior devido ao coronavírus. Além desse agasalho chegar até quem precisa, temos que nos preocupar com a higienização dele”, explicou o diretor-presidente da pasta, Diego Zanoni.





Cerca de 30 estabelecimentos comerciais e demais empreendimentos estarão, a partir desta sexta-feira, com um ponto de coleta dos agasalhos. Basta escolher o mais perto de sua casa e fazer a doação (conforme o horário de atendimento de cada espaço).





Onde doar





As caixas para arrecadação estão posicionadas no Shopping Avenida Center, Clube Indaiá, Escola de Idiomas Influx, Shopping dos Animais, Líder Supermercado, Chama Supermercado, Unigran, Instituto Animal, Central Veterinária, Senai, DZM Eventos, Piaseg Seguros, Semas- Secretaria de Assistência Social, Redecor, ACED (Associação Comercial e Empresarial de Dourados), OAB/CAAMS (Ordem dos Advogados do Brasil/ Caixa de Assistência dos Advogados de Mato Grosso do Sul), Rotary Club Dourados e Poupatempo.





Até o dia 30 de junho, qualquer pessoa poderá deixar peças de frio como toucas, luvas, blusas, jaquetas, cachecóis, calças e cobertores.





Quem não puder ir até um dos pontos, pode procurar a organização pelo WhatsApp (67) 98468-8918, que a Agehab irá até o local recolher a doação.









ASSECOM