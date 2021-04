DOURADOS| Em reunião no MPMS, Alan Guedes apresenta cumprimento das metas firmadas com órgão

O fim da fila de espera na educação infantil e a ampliação da abrangência do Kit Alimentação nortearam encontro

Reunião realizada na sede do Ministério Público de Mato Grosso do Sul ©Promotoria de Justiça

O prefeito Alan Guedes esteve ontem (20) na sede das Promotorias de Justiça do MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) para apresentar as ações realizadas na educação do município. Os destaques do encontro foram o fim da fila na educação infantil e ampliação no número de alunos que recebem o Kit Alimentação.





Este ano, com a ampliação na oferta de vagas na REME (Rede Municipal de Ensino), existem 512 vagas ainda disponíveis e mais de 5,5 mil que estão ocupadas por crianças cadastradas na rede. A medida cumpre um acordo firmado em 2019 entre o município e o MPMS, durante audiência pública, para zerar a fila na educação infantil.





“Nós temos trabalhado para garantir que toda criança tenha uma vaga na rede municipal. Este ano, concluímos a obra do Ceim [Centro de Educação Infantil Municipal] Parque das Nações I e buscamos entregar mais dois, dos quatro que estão em obras”, apontou o prefeito Alan Guedes.





Além da ampliação no número de vagas próprias, o município ainda conta com uma parceria com dez unidades de educação conveniadas, que disponibilizam quase 1 mil vagas para educação infantil.





Estiveram presentes na reunião: o secretário de Governo, Henrique Sartori; a secretária de Educação, Ana Paula Benitez Fernandes; a Assessora Especial, Fabiana Baggio; e o Procurador-Geral do Município, Paulo César Nunes da Silva. Eles foram recebidos pelos promotores de Justiça Luiz Gustavo Camacho Terçariol, Rosalina Cruz Cavagnolli e Ricardo Rotunno.





Kit Alimentação





Através da Semed (Secretaria Municipal de Educação), o município deu início também a entrega do Kit Alimentação. Este ano, cada criança inscrita no Bolsa Família e matriculada na rede de ensino do município receberá um kit, diferentemente do ano passado, em que a merenda era repassada por família cadastrada.





Essa alteração dobrou o número de crianças atendidas, passando de uma média de 5.3 mil para 8 mil. A ação foi apresentada aos promotores e atendeu a um pedido formulado pelo Ministério Público em uma Ação Civil Pública promovida pelos Promotores de Justiça de Dourados no ano passado.





ASSECOM