DOURADOS| Alan Guedes pede apoio do ministro da Infraestrutura para instalação de terminal de logística em Dourados

Com ferrovia que ligará cidade ao porto de Paranaguá, no Paraná, terminal é crucial para dar mais competitividade aos produtores

Durante reunião com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, nesta terça-feira (27), o prefeito de Dourados, Alan Guedes, solicitou o apoio da pasta para a instalação de um terminal de logística e infraestrutura intermodal no município. O secretário de Governo e Gestão Estratégica, Henrique Sartori, também participou do encontro.





Segundo Alan Guedes, com o projeto de construção de uma nova ferrovia, executado pelo Ferroeste, ligando Dourados ao Porto de Paranaguá e Ponta do Paraná (PR), a instalação do terminal é fundamental para garantir mais competitividade às commodities produzidas em Mato Grosso do Sul.





“Em 2017, o Ministério da Agricultura reabilitou o projeto de construção da ferrovia, em uma lista de 31 obras prioritárias para garantir a competitividade e a expansão da produção de grãos no Brasil. Entretanto, por se tratar de uma obra da natureza privada, é preciso auxílio do ministério nas negociações”, explica o prefeito.





Guedes ainda pontua que um dos maiores gargalos para os produtores hoje é o escoamento da produção. “O terminal e a instalação de uma estrutura intermodal moderna em Dourados beneficiarão o escoamento da produção da região e a prestação de serviços para a ferrovia, o que teria reflexo na expansão do desenvolvimento local e regional”, acrescenta o prefeito.





O secretário de Governo Henrique Sartori ressalta que além de Dourados, todas as cidades da região sul do Estado também sentiriam os efeitos positivos do projeto. “Dourados é uma cidade referência para os municípios da região do sul do Estado. Este investimento teria impacto na vida de mais de 1 milhão de pessoas”, finaliza.





ASSECOM