DOURADOS| Alan Guedes e secretários cumprem agenda em Brasília nesta terça e quarta-feira

O prefeito Alan Guedes e os secretários Henrique Sartori (Governo e Gestão), Ana Paula Benitez Fernandes (Educação) e Elizete Gomes (Assistência Social) cumprem agenda em Brasília hoje (27) e amanhã (28). O corpo gestor da Prefeitura de Dourados tratará de diversos temas na Capital brasileira, que vão de economia à educação.





A primeira reunião acontece no Mapa (Ministério da Agricultura, Abastecimento e Pecuária) e na Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) para tratar, entre outros temas, de estudos e projetos para a implantação de uma Central de Abastecimento (Ceasa) em Dourados.





No período da tarde, o encontro será na Secretaria de Educação do MEC (Ministério da Educação), com o secretário de Educação Básica, Mauro Rabelo. A pauta é a inserção de Dourados no programa de Gestão e Governança da Educação Básica. O município faz parte do projeto-piloto da iniciativa. Haverá também a apresentação da REME (Rede Municipal de Ensino) e das metas alcançadas em 2021.





Logo depois, no FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), haverá reunião com o presidente do Fundo, Marcelo Lopes da Ponte, na qual ocorrerá a assinatura dos termos de obras da educação e também o debate para a inserção de Dourados no Par 4.





Após a agenda no FDNE, o prefeito Alan Guedes e os secretários terão agenda com o ministro da Cidadania, João Roma, para protocolar o pedido da construção de dois CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) e um Centro Pop, em Dourados. Acontecerá também um alinhamento para que o município receba recursos do Suas (Sistema Único de Assistência Social).





O ministro também conhecerá mais detalhes do estádio Douradão. A proposta é apresentar as funcionalidades e potencialidades do Estádio e complexo esportivo. Na quarta-feira (28) a agenda continua com o prefeito Alan Guedes e o secretário Henrique Sartori na Câmara dos Deputados e Senado para viabilização de emendas para Dourados. As duas secretárias devem retornar à cidade nesta terça no final do dia.





O que é PAR 4?





O PAR (Plano de Ações Articuladas) é uma estratégia de assistência técnica e financeira iniciada pelo Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007, fundamentada no PDE (Plano de Desenvolvimento da Educação), que consiste em oferecer aos entes federados um instrumento de diagnóstico e planejamento de política educacional, concebido para estruturar e gerenciar metas definidas de forma estratégica, contribuindo para a construção de um sistema nacional de ensino.





Trata-se de uma estratégia para o planejamento plurianual das políticas de educação, em que os entes subnacionais elaboram plano de trabalho a fim de desenvolver ações que contribuam para a ampliação da oferta, permanência e melhoria das condições escolares e, consequentemente, para o aprimoramento do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) de suas redes públicas de ensino.





