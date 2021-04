DOURADOS| Agência de Habitação segue com projeto de regularização fundiária no Município

Segundo a Agehab, novas escrituras serão entregues no decorrer do ano

Na semana passada, a Prefeitura de Dourados, através da Agehab (Agência Municipal de Habitação, entregou 139 escrituras para moradores de diferentes bairros do município. O documento faz parte do programa de regularização fundiária realizado em parceria com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Quem não foi contemplado nesse primeiro momento poderá receber o documento nas próximas fases.





“Ali no Izidro Pedroso, por exemplo, alguns moradores não receberam a escritura, mas isso não significa que ele não será beneficiado. Continuamos com o trabalho de regularização”, explicou o diretor-presidente Diego Zanoni.





A administração tem um levantamento das casas que ainda não contam com documentação, mas, quem tiver dúvidas, pode procurar a Agehab, na rua Coronel Ponciano, 1700 – Bloco B, ou entrar em contato pelo telefone (67) 3411- 7000. É por meio da regularização fundiária que o morador comprova sua posse. Com a documentação, ele pode usufruir do bem realizando construções, ampliações e reformas. Um imóvel regularizado ainda pode ser vendido com financiamento e essa é uma das maiores vantagens para seus proprietários.





“É importante que entendamos que a regularização fundiária é um instrumento para efetivar o direito à moradia, uma forma de trazer cidadania e é um dos compromissos da Agehab”, informou Zanoni.





ASSECOM