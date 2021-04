DOURADOS| 100 dias: Em live de uma hora, Alan Guedes destaca vacinação, limpeza e avanços na educação no Município

Por conta da pandemia prefeito de Dourados usou as redes sociais para fazer um balanço dos primeiros meses da sua administração

Alan Guedes, durante balanço online sobre os 100 dias de administração em Dourados ©Reprodução/Redes sociais

Por meio do Facebook e também do seu perfil no Instagram, o prefeito Alan Guedes (PP) fez um balanço dos primeiros 100 dias de administração em Dourados na noite desta sexta-feira (10). Na transmissão que durou uma hora, o chefe do executivo falou dos desafios enfrentados durante mais três meses no comando do executivo municipal.





Alan Guedes destacou a parceria com o legislativo municipal na aprovação de projetos que deram fôlego para enfrentar desafios na fase inicial da gestão e ressaltou importância do apoio dos vereadores, da bancada estadual e federal em Brasília e também da administração estadual.





“Quando nós assumimos encontramos algumas dificuldades. Muitas delas já conhecidas e outras foram novidades. A primeira delas foi a folha de salário do mês de dezembro, com poucos recursos para que pudéssemos fazer a quitação. Todavia desde o início essa foi a nossa prioridade”, ponderou o prefeito.





Na transmissão o prefeito também falou das ações do município em relação à vacinação contra o coronavírus e também dos procedimentos quanto às medidas sanitárias. Além disso, Alan Guedes também ressaltou os trabalhos de limpeza pública que foram retomados na cidade por meio de um novo contrato assinado.





No setor de educação o prefeito também anunciou avanços, como a entrega de um novo Ceim (Centro de Educação Infantil Municipal) do Parque das Nações I, que acontece neste sábado. A nova unidade disponibilizará 176 vagas para crianças cadastradas na Reme (Rede Municipal de Ensino). Foi investido R$ 1,4 milhão na construção do prédio.





Em relação ao transporte coletivo, o prefeito de Dourados informou que cinco novos ônibus foram adquiridos pela concessionária responsável pelo transporte público na cidade. Uma das novidades no setor é o desenvolvimento de um aplicativo onde os usuários poderão acompanhar os deslocamentos dos veículos que estão em linha.