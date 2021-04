Domingo de tempo firme e temperaturas elevadas

O domingo (11) em Mato Grosso do Sul seguirá as mesmas condições de ontem, com predomínio de tempo firme e temperaturas elevadas.





A previsão é de céu parcialmente nublado a claro na maior parte do Estado. O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima indica a possibilidade de pancadas de chuva na região pantaneira.





A umidade relativa do ar deve continuar baixa com variação estimada entre 70% a 20% ao longo do dia. Para aliviar o desconforto do tempo seco recomenda-se ingerir bastante água, evitar ambientes com aglomerações, evitar a prática de atividades físicas no período entre 10h e 16h, além de umidificar ambientes com vaporizadores, toalhas molhadas e recipientes com água.





Na maior parte do Estado o vento estará fraco, porém nas regiões central e norte há possibilidade de rajadas.





O dia terá grande amplitude térmica, e o Estado pode registrar mínima de 15°C e máxima de 37°C. Na capital a variação está estimada entre 22°C a 34°C.





Por: Mireli Obando