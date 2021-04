Domingo de sol entre nuvens e máxima de 34°C em Mato Grosso do Sul

As condições estimadas para este domingo (18) em Mato Grosso do Sul são de céu parcialmente nublado em grande parte do Estado. Há possibilidade para pancadas de chuva no setor norte.





A umidade relativa do ar para este dia possui variação estimada entre 35% a 90% ao longo do dia, e o vento fica fraco a moderado em todas as regiões com possibilidade de rajadas nos setores oeste e norte.





O domingo em Mato Grosso do Sul pode registrar temperaturas entre 17°C a 34°C. Para a capital a mínima está estimada em 21°C e a máxima em 29°C.





Por: Mireli Obando