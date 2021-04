Domingo de páscoa será de tempo firme em Mato Grosso do Sul

As condições estimadas pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima para este domingo (4) de páscoa são de céu parcialmente nublado a claro e com baixa expectativa de chuva em grande parte do Estado. Existe a possibilidade de pancadas de chuva em Corumbá.





O tempo continua seco no Estado, especialmente no período da tarde. Os índices de umidade relativa do ar esperados para este domingo variam entre 65% a 25% ao longo do dia. Recomenda-se ingerir bastante água, umidificar ambientes e evitar exposição direta ao sol.





A intensidade esperada para os ventos neste dia variam entre fraca a moderada.





Mato Grosso do Sul poderá registrar temperatura mínima de 16°C e máxima de 38°C, e para a capital a variação está estimada entre 23°C a 34°C.









Por: Mireli Obando