Detran/MS prorroga calendário de licenciamento de veículos

O Detran/MS alterou mais uma vez o calendário de licenciamento de veículos no Estado. A determinação, publicada em Diário Oficial, desta segunda-feira, dia 29, se justifica pela suspensão de atendimentos presenciais no órgão, uma das medidas tomadas para conter o avanço da Covid-19 em Mato Grosso do Sul.





Pelo novo calendário veículos com placas finais 1 e 2 terão o vencimento do licenciamento prorrogado para 05 de maio, finais 3 e 4 vencem em 6 de junho, finais 5 e 6 o novo vencimento é 7 de julho. Já veículos com placas finais 7 e 8 têm licenciamento vencendo em 8 de agosto. Placa final 9 vence em 9 de setembro e final 0, em 10 de outubro.





Lembrando que os atendimentos presenciais das agências do Detran-MS, em Campo Grande e no interior do Estado, seguem suspensos até o próximo dia 4 de abril.





Neste período, notas fiscais ou transferências vencidas não serão penalizadas com multas.





Já serviços como renovação de CNH (Carteira Nacional de Habilitação), emissão de habilitação definitiva, de segunda via e de PID (Permissão Internacional para Dirigir), bem como a alegação de venda e licenciamento de veículos, são feitos exclusivamente pelo Portal de Serviços – Meu Detran.





Por: Katiuscia Fernandes