Deputado Rinaldo Modesto pede isenção de taxa de vistoria para veículos de transporte escolar

Nesta semana, o deputado estadual Professor Rinaldo Modesto enviou ao Governo do Estado um ofício solicitando a isenção da cobrança da taxa de vistoria veicular das empresas de transporte escolar de todo Mato Grosso do Sul, referente ao primeiro semestre de 2021. A justificativa é que a suspensão das aulas durante a pandemia ocasionou a não prestação dos serviços e, consequentemente, uma drástica redução de renda no setor desde o início de 2020.





Desde o início do ano passado, a suspensão das aulas presenciais devido à pandemia do novo Coronavírus causou um impacto enorme no setor de transportes escolares por todo o Brasil. Com a paralisação, muitos pais suspenderam ou cancelaram os pagamentos referente ao serviço, comprometendo milhares de famílias cuja renda depende do transporte de alunos durante o ano letivo.





Para Rinaldo, a isenção representa um apoio importante para estas empresas e também de estímulo para que voltem a atender escolas particulares que já retomaram as aulas presenciais. "A primeira coisa que precisamos lembrar é que estes veículos são ferramentas de trabalho em um setor gravemente prejudicado pela pandemia. Sendo assim, a isenção da cobrança da taxa de vistoria representa uma economia importantíssima para as famílias que dependem exclusivamente do transporte de alunos". Modesto ressaltou ainda que as vistorias previstas em lei para este tipo de veículo ocorrerão normalmente, sem comprometer a segurança no transporte de passageiros.





