Deputado Rinaldo destaca a importância do Programa Mais Social

O novo programa social do Governo do Estado foi um assunto bastante comentado nesta semana. Aprovado em Regime de Urgência na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, Projeto de Lei 70/2021 de autoria do Poder Executivo criou o Programa Mais Social para garantir um recurso de 200 reais às famílias em situação de vulnerabilidade social. Na prática, o beneficiário poderá usar o cartão alimentação para a compra de produtos alimentícios e de higiene, e não será permitido a compra de bebidas alcoólicas nem produtos à base de tabaco. Entre os critérios para a inclusão no programa estão a renda familiar de meio salário mínimo e crianças matriculadas e com frequência regular na escola. Famílias com idosos também terão prioridade para receberem o benefício.





Para o deputado estadual Professor Rinaldo Modesto o programa veio em boa hora e vai beneficiar um número maior de famílias do que o Programa Vale Renda. "Nosso Estado está enfrentando um momento difícil assim como outros da Federação. Porém, uma gestão pública responsável nos últimos anos permitiu com que tivéssemos hoje, a condição não só de aumentar o valor do auxílio no programa social existente mas também o número de famílias beneficiadas. O Vale Renda garantia um recurso de 180 reais para 30 mil pessoas, agora serão 100 mil famílias recebendo o valor de 200, todos dentro de um único programa que é o Mais Social". Para o parlamentar a atuação harmoniosa entre os poderes permitiu agilidade na criação do programa em benefício do cidadão. "A sensibilidade do Governo do Estado em criar este programa social e a agilidade do Poder Legislativo para aprovar a lei, não só demonstra a harmonia entre os poderes no Mato Grosso do Sul como também vai garantir que o cidadão sul-mato-grossense receba o mais rápido possível este recurso para fazer suas compras".





Rinaldo destacou ainda a importância de um programa social que é permanente: "O mais importante é que a população pode contar com um programa social de caráter permanente, ou seja, é um Programa de Estado e mesmo com a alternância de poder, que é fundamental na democracia, o cidadão continua sendo amparado pelo Programa Mais Social", completou o deputado.





ASSECOM