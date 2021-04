Deputado Renato Câmara solicita reforço policial à delegacia de Ivinhema

Deputado se reuniu com o delegado responsável pelo DPI, Dr. Lupércio Degerone, para solicitar reforço policial para a região de Ivinhema

Desde o início do ano a delegacia da cidade se encontra sem delegado (a) titular e com acúmulo de serviços.





Nesta terça-feira (13), o deputado estadual Renato Câmara esteve presente no Departamento Policial do Interior (DPI) para levar ao delegado responsável, Dr. Lupércio Degerone Lucio, um ofício de requerimento solicitando mais investigadores, escrivães e um delegado de polícia para atender o município de Ivinhema-MS.





Tal pedido se deve ao fato que no momento não há um (a) delegado (a) titular na delegacia do município, causando um acúmulo de serviço, prejudicando a segurança pública. Por isto, a solicitação é de suma importância para que os serviços sejam normalizados e os atendimentos tenham maior eficácia.





Recebendo inúmeras reclamações de populares e de vereadores da cidade, o deputado Renato Câmara então procurou a DPI para relatar estes fatos, sendo que Ivinhema ocupa atualmente um posto muito importante no desenvolvimento de Mato Grosso do Sul, pois é a sexta cidade que mais cresce no estado.





“A delegacia do município de Ivinhema, que atende também Novo Horizonte do Sul, esta com o atendimento prejudicado, visto que com o pedido de licença da delegada titular é preciso um (a) novo (a) titular para assumir de forma definitiva e não apenas cumprir plantões. Bem como, mais escrivães para atender a demanda da cidade”, explica o deputado.





ASSECOM