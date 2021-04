Deputado Renato Câmara reforça pedido de vacinação de professores e servidores administrativos da rede estadual de educação

deputado estadual Renato Câmara ©ARQUIVO

Com base na A Lei Federal no 14.124, de 10 de março de 2021, que autorizou que os Estados e os Municípios a adquirirem doses de vacinas e insumos destinados a imunização contra o COVID-19, o deputado estadual Renato Câmara, reforçou nesta quinta-feira (22), indicação, que já realizou outras vezes, para que o governo do estado adquira doses de vacinas contra o COVID-19 para a imunização dos professores e servidores administrativos da rede estadual de educação do Estado de Mato Grosso do Sul.





”Entidades profissionais ligadas à educação vêm reivindicando a priorização de trabalhadores de escolas na vacinação, como forma de dar segurança à volta das aulas presenciais e, dessa forma, minimizar os danos causados pelo longo período de fechamento das escolas”, explica o deputado.





O legislador acredita que apesar das aulas atualmente serem realizadas pelo ensino remoto, tal método não substitui o professor em sala de aula presencialmente e a aprendizagem da forma como deve ser feita, sem gerar nenhuma desigualdade ou atraso na educação das crianças, jovens e adolescentes.





“Visando dar continuidade no ensino escolar e complementar as doses já recebidas pelo Governo Federal, bem como para também acelerar Campanha de Vacinação, para que sejam atendidos os professores e servidores administrativos da rede estadual, se faz necessário que sejam tomadas providências para realizar as aquisições de doses de vacinas para garantir segurança à saúde de todos”, enfatiza Renato Câmara.





Conscientização da população sobre importância da aplicação da 2ª dose da vacina





Ainda na mesma sessão ordinária, o deputado Renato Câmara apresentou indicação ao governo do estado, com o objetivo de obter providências no sentido de intensificar a campanha para comunicar e conscientizar a população acerca da importância da aplicação da 2ª dose da vacina contra a COVID-19.





“A maioria das vacinas contra a COVID-19 testadas e já aprovadas necessitam de duas doses para uma taxa de proteção aceitável. Visando evitar o abandono vacinal da população sul-mato-grossense, se faz necessário a intensificação da campanha para a 2ª dose da vacina”, explica o legislador.





