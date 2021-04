Deputado Paulo Corrêa entrega R$ 40 mil em materiais hospitalares para PM

O deputado estadual Paulo Corrêa entregou na tarde desta terça-feira (20) ao Fundo de Assistência Feminina da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul diversos materiais hospitalares adquiridos com recurso de emenda parlamentar.





A solenidade de entrega aconteceu na Policlínica da Polícia Militar e contou com a presença da esposa do deputado, Adriana Corrêa, do Comandante Geral da PMMS, Coronel Marcos Paulo Gimenez e a Presidente da FAF (Fundo de Assistência Feminina da PMMS) Raquel do Valle Pereira Gimenez, além de representantes da Policlínica da PM, e membros do FAF. Na Oportunidade, o Presidente da ALEMS e sua esposa, foram homenageados, pelo incondicional apoio e preocupação, em prol da vida e bem estar do militares do Estado de Mato Grosso do Sul.





Ainda na ocasião, o presidente da Assembleia Legislativa anunciou que está em busca de apoio junto ao Governador Reinaldo Azambuja, de recursos para a construção do Centro de Reabilitação da Segurança Pública. Um espaço de apoio e de ajuda para reabilitação e readaptação de todos os profissionais do segmento, que deve trazer benefícios diretos tanto para o profissional quanto para a população.





Criado em 09 de novembro de 1985, Fundo de Assistência Feminina da PMMS é uma entidade civil de fins filantrópicos, com Estatuto devidamente registrado em cartório, caráter beneficente, educativo, prestando serviços no âmbito psicossocial, aos policiais militares, seus familiares e à comunidade. Dentre os vários atendimentos estão auxílio com material ortopédico, medicamentos de alto custo, cestas básicas, alimentação especial, educação, assistência nutricional, social, psicológica, auxílio funerário, enxovais de bebê, orientações e encaminhamentos a profissionais afins.













ASSECOM