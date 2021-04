Deputado Neno Razuk ressalta importância do “Mais Social” concedido a quase 20 mil famílias em Dourados

deputado Neno Razuk

Após a aprovação do Programa de Segurança Alimentar “Mais Social”, o deputado Neno Razuk ressalta a importância do rastreio dos inscritos no CadÚnico (Cadastro Único), que já considera como aptas 19.258 mil famílias de Dourados em situação de baixa-renda a receberem o benefício de R$200 por mês.





“O rastreio dessas famílias está sendo feito pelo CadÚnico, onde essas pessoas que sobrevivem com uma renda inferior a meio salário mínimo se inscrevem em programas sociais do Governo para garantir uma renda extra. Esse benefício foi aprovado e concedido em um momento crítico que temos enfrentado da pandemia de Covid-19, vai levar alimentação e higiene básica para essas famílias”, frisa Neno.





As 19.258 famílias classificadas através do CadÚnico ainda passarão por uma avaliação da SedHast (Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho) e após isto, será possível identificar qual delas está com perfil apto dentro das normas do programa.





