Deputado Marçal Filho destaca os trabalhos da cooperativa Cergrand

Marçal entrega Moção ao presidente Itair e ao vice-presidente Jorge, da Cergrand

O deputado estadual Marçal Filho (PSDB) destaca os relevantes serviços prestados pela Cooperativa de Energização e Desenvolvimento Rural da Grande Dourados (Cergrand) para a região sul de Mato Grosso do Sul. A empresa, que completará 45 anos em julho de 2021 e tem seis mil associados, recebeu do deputado Moção de Congratulação na manhã desta sexta-feira (23).





No mês passado a Cergrand elegeu a nova diretoria 2021-2025, sendo Itair Rodrigues da Silva, como presidente, e Jorge Luiz Soares Barbosa, vice-presidente. O secretário é Newton Cândido da Silva e os diretores vogais são Genivaldo de Almeida e Darcio Losano.





Marçal apresentou a Moção de Congratulação na Assembleia Legislativa, enaltecendo os trabalhos desenvolvidos pela cooperativa desde a sua fundação, em 1976, e nesta sexta entregou em mãos aos diretores da Cergrand.





Sediada em Dourados, a cooperativa foi o ponto de partida, o divisor de águas, representando o fim “da era do lampião a querosene” que reinava nos sítios e fazendas do interior, para o advento da “era da energia elétrica”, marco de progresso e de desenvolvimento no campo.





Hoje, a cooperativa atua na distribuição de energia elétrica rural de 12 municípios: Dourados, Douradina, Rio Brilhante, Fátima do Sul, Caarapó, Vicentina, Jatei, Juti, Glória de Dourados, Deodápolis, Angélica e Itaporã. Possui 11 pontos de alimentação, ligados numa tensão de 13.800 Volts.





O deputado ressalta que, se antes o grande objetivo da Cergrand era fazer suas redes chegar até as propriedades rurais, hoje, com índice representativo de quase 100% de propriedades rurais atendidas, a proposta da cooperativa é o de oferecer melhor qualidade de energia elétrica aos seus cooperados, garantindo sucesso de seus empreendimentos, com suporte para a sua expansão e o crescimento de seus cooperados, além de lojas de produtos agropecuários, elétricos e linha branca, que dão o suporte para as atividades econômicas desenvolvidas por seus cooperados.





Durante a entrega da Moção, na presença de diretores e de parte de funcionários, o presidente Itair Rodrigues da Silva agradeceu a homenagem à empresa feita pelo deputado Marçal e destacou que o reconhecimento dos relevantes trabalhos da Cergrand é resultado de um trabalho em equipe, iniciado há quatro décadas.





ASSECOM