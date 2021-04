Deputado Marçal anuncia reconstrução do balneário municipal de Caarapó

Deputado Marçal esteve reunido com o prefeito André Nezzi e vereadores, de Caarapó

Devido a fortes chuvas, a barragem do lago do balneário rompeu em dezembro de 2015. Desde então, moradores têm cobrado a reconstrução do espaço de lazer, referência na região sul do Estado.





O projeto da obra já foi entregue pelo prefeito Nezzi ao Governo do Estado. Com o recurso, serão feitos a construção da barragem, obras de contenção da erosão formada no local, recuperação de toda área de lazer, além de drenagem e pavimentação no acesso ao balneário.





Durante encontro que ocorreu sexta-feira (23) na prefeitura de Caarapó, o prefeito e os vereadores ainda solicitaram a Marçal Filho intermediação junto à empresa de saneamento Sanesul, para a construção de uma nova estação de tratamento de esgoto. O recurso para obra está garantido, restando iniciar processo de licitação que está emperrado.





O prefeito e os vereadores também mostraram preocupação quanto ao efetivo de policiais militares na cidade. Conforme André Nezzi, só há uma viatura para atender Caarapó, de 32 mil habitantes.





Com um mandato municipalista, Marçal tem percorrido municípios da Grande Dourados, para prestar contas e ouvir reivindicações. Em Caarapó, o deputado destinou recursos para a compra de uma ambulância e agora vai intermediar a construção da estação de tratamento e buscar apoio para garantir mais policiais para a cidade.



ASSECOM