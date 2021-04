Deputado Lucas de Lima solicita a inclusão dos jornalistas no grupo prioritário da vacina contra o coronavírus

deputado Lucas de Lima (Solidariedade) ©ARQUIVO

O deputado Lucas de Lima (Solidariedade), solicitou nesta terça-feira (07), dia do jornalista, a inclusão dos profissionais do Jornalismo no grupo prioritário do Plano de Imunização/Vacinação do Estado contra o coronavírus.





De acordo com levantamento elaborado pelo Departamento de saúde da FENAJ (Federação nacional dos Jornalistas), a partir de notícias e de acompanhamento pelos sindicatos de jornalistas do país, 169 jornalistas profissionais morreram entre abril de 2020 e março de 2021. O dossiê também mostra que em três meses o número de mortes neste ano supera todo ano de 2020, quando foram registradas 78 mortes de abril a dezembro. Em 2021, são 86 vítimas, percentual 8,6% maior que no total de 2020.





Somente em Mato Grosso do Sul, 7 profissionais da área não resistiram a doença desde dezembro.





Lucas de Lima pede urgência para que os profissionais de Jornalismo possam receber a imunização no grupo prioritário.





ASSECOM