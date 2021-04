Deputado Lucas de Lima e Vereador Bixiga arrecadam 1 tonelada de alimentos em Live Solidária

Na tarde deste domingo (11), o deputado estadual Lucas de Lima (Solidariedade) e o Vereador Bixiga (MDB) realizaram a Live Solidária direto de Terenos/MS com transmissão pela página do Facebook e YouTube do deputado Lucas de Lima. Foram arrecadados cerca de 1 toneladas de alimentos.





A Live Solidária Terenos/MS teve como objetivo arrecadar doações em prol das pessoas que se encontram em vulnerabilidade social nesse momento de pandemia.





Com muita música, a live contou com a participação dos artistas Gregório Chamamé e Thauanne Castro, Junior Mota e Santhiago, Max Henrique, Lino e Nando, Marlon Maciel e Leandro Valentin, e MC Negão que não cobraram cachê.





Todos os alimentos arrecadados serão destinados a famílias da cidade de Terenos.





ASSECOM