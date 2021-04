Deputado Gerson Claro quer pavimentação do “corredor do látex”, entre Aparecida e Inocência

deputado estadual Gerson Claro (Progressistas)

O deputado estadual Gerson Claro (Progressistas) está solicitando ao governo do Estado realização de projeto técnico executivo, objetivando a obra de pavimentação asfáltica da rodovia MS 316, no trecho que liga os municípios de Aparecida do Taboado e Inocência.





O expediente, apresentado durante a sessão desta manhã da Assembleia Legislativa, foi encaminhado ao governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), e ao secretário de Estado de Infraestrutura, Eduardo Riedel.





De acordo com o parlamentar, o asfaltamento dessa via é um sonho antigo, sobretudo de quem trabalha no local que é conhecido como “corredor do látex”. Trata-se da região da Lagoinha, maior produtora da região e responsável pelo desenvolvimento econômico local.





“Atualmente a situação está péssima, com um fluxo intenso de veículos, trafego de proprietários de fazendas com o maquinário agrícola pesado, além de outros usuários. Em determinadas épocas, o trecho fica intrafegável, o que dificulta muito a vida de quem vive e trabalha na região”, detalhou Gerson Claro.





Para ele, o atendimento dessa solicitação vai representar uma medida de fomento da atividade rural, contribuindo para o desenvolvimento local e segurança no trânsito de veículos e pedestres.





A proposição chegou ao gabinete do deputado por meio de indicação do vereador Vagner Lopes de Aquino, de Aparecida do Taboado.





ASSECOM