Deputado Gerson Claro quer operação “tapa-buracos” em rodovia entre Paranaíba e Água Clara

deputado estadual Gerson Claro (Progressistas) ©DIVULGAÇÃO

O deputado estadual Gerson Claro (Progressistas) está solicitando ao governo do Estado a realização de uma operação “tapa-buracos” e recapeamento da rodovia MS-377, trecho entre Paranaíba e Água Clara.





O expediente, apresentado durante a sessão desta manhã (20) da Assembleia Legislativa, foi encaminhado ao governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), e ao secretário de Infraestrutura, Eduardo Correa Riedel.





Segundo o parlamentar, a rodovia faz ligação dos municípios de Paranaíba, Água Clara e Ribas do Rio Pardo com a Capital do Estado, Campo Grande. Trata-se de um importante polo econômico, cujo trecho é via de escoamento da produção agrícola e de mercadorias da região.





“As péssimas condições atuais dificultam muito a vida de quem trafega nesse trecho. Veículos são danificados frequentemente e pessoas correm risco de acidentes. Por isso, é necessária recuperação eficiente e com a máxima urgência”, justificou o deputado.





A reivindicação chegou ao gabinete de Gerson Claro por meio de indicação do vereador Andrew Robalinho da Silva Filho. Seu atendimento, conforme o parlamentar, vai representar uma medida de fomento às atividades econômicas da região, além de facilitar o trânsito e gerar segurança para os usuários da rodovia.





ASSECOM