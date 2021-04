Deputado Felipe Orro solicita recuperação da MS-316, que liga Aparecida do Taboado a Inocência

deputado estadual Felipe Orro ©ARQUIVO

O deputado estadual Felipe Orro apresentou indicação em sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul solicitando a recuperação da MS-316, no trecho que liga os municípios de Aparecida do Taboado e Inocência.





Na reivindicação encaminhada ao secretário estadual de infraestrutura, Eduardo Riedel, Felipe Orro argumenta que a rodovia estadual MS-316 encontra-se em condições precárias de trafegabilidade, expondo a risco os condutores que circulam no trecho entre Aparecida do Taboado e Inocência.





“As queixas a respeito das péssimas condições de trafegabilidade da MS-316 são apresentadas por produtores rurais e moradores da região Lagoinha. O escoamento da produção local está comprometido. São necessárias intervenções de cascalhamento, patrolamento e alargamento da via para melhorar as condições de tráfego nesta rodovia estadual”, argumenta Felipe Orro.





A reivindicação apresentada pelo deputado Felipe Orro atende a pedido do vereador Jucleber Queiroz, de Aparecida do Taboado.





ASSECOM