Deputado Felipe Orro pede pavimentação da MS-338 e sinal de telefonia móvel e internet para Camapuã

deputado estadual Felipe Orro ©ARQUIVO

O deputado estadual Felipe Orro apresentou duas indicações nesta terça-feira (20), que beneficiam a infraestrutura rodoviária e rede de telefonia móvel e internet no município de Camapuã. Felipe solicitou ao governo a realização de serviços de pavimentação asfáltica da rodovia MS- 338, no trecho de acesso a Ribas do Rio Pardo. Conforme o parlamentar, a pavimentação da estrada atende aos anseios dos moradores e produtores rurais da região, expressos na indicação nº 13/2021, de autoria do vereador de Camapuã, Marquinho Moreira.





“A rodovia MS-338 escoa toda produção da região. A pavimentação trará agilidade na logística do trajeto entre Mato Grosso do Sul e São Paulo. Vemos isso como um grande auxílio ao desenvolvimento de Camapuã e Ribas do Rio Pardo”, justifica o deputado.





Felipe Orro encaminhou o expediente ao governador, Reinaldo Azambuja, ao secretário de Infraestrutura, Sr. Eduardo Correa Riedel, e ao diretor-presidente da AGESUL (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), Emerson Antônio Marques Pereira.





Telefonia





Em outra indicação, Felipe Orro pede aos gerentes regionais das quatro principais operadoras de telefonia e internet móvel no Estado (VIVO, CLARO, OI e TIM), a instalação de torres de captação e retransmissão de sinal (celular e internet) para atender toda população da vila Industrial e também do distrito de Pontinha do Cocho, na cidade de Camapuã. “A população da Vila Industrial e do Distrito de Pontinha do Cocho vem sofrendo com a precariedade do sinal de telefonia e internet móvel nos locais”, disse o deputado.





Camapuã possui cerca de 13 mil habitantes, sendo impensável para a população da cidade o acesso a um serviço de telefonia e internet móvel de qualidade, sobretudo nesse momento de pandemia em que as pessoas ficam mais em suas casas. “Os estudantes têm vivido no último ano, suas jornadas de estudos quase que exclusivamente online, por isso, pedimos apoio das empresas para que melhorias na rede de internet e telefone sejam feitas, tendo em vista que estes são locais bastante populosos de Camapuã”, explica Felipe.





O pedido feito pelo deputado foi apurado no ofício nº 007/2021, de autoria do vereador do município, Marquinho Moreira, encaminhado ao gabinete.





ASSECOM