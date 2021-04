Deputado Evander Vendramini solicita estruturação do hospital da Cassems de Naviraí

deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas) ©ARQUIVO

Durante a sessão legislativa desta terça-feira, 27, o deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas) encaminhou requerimento à Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) solicitando estruturação do hospital de Naviraí, com a contratação de novos profissionais de saúde e ampliação dos leitos.





Dentre as implementações, o deputado solicita que a unidade da Cassems de Naviraí ofereça aos conveniados serviços como unidade de tratamento intensivo (UTI), atendimento de especialidades e outros, com a finalidade de aperfeiçoar a assistência aos usuários do plano de saúde. Em sua justificativa, Evander aponta que os gastos dos pacientes com deslocamento a outras regiões precisam ser reduzidos, haja vista que muitos precisam procurar atendimento especializado em outras microrregiões do Estado.





“Em decorrência da procura por atendimento e leitos médicos, principalmente com a pandemia, acredito na urgência desse requerimento, pois Naviraí é pólo da região do Conesul e referência em saúde para os municípios vizinhos, atendendo a demanda também dos municípios de Juti, Itaquiraí, Mundo Novo, Sete Quedas, Japorã, Iguatemi, Eldorado e Tacuru”, afirmou o parlamentar.





Por: Adriana Viana