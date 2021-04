Deputado Evander Vendramini solicita convênio de vagas em hospitais militares de Mato Grosso do Sul para tratamento da Covid

Durante a sessão legislativa desta terça-feira, 20, o deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas) encaminhou requerimento solicitando a realização de convênios para disponibilizar, quando vagos, leitos de UTI de hospitais militares para atendimento a pacientes com quadro grave de covid-19. O pedido foi encaminhado ao Governo do Estado, Secretaria de Estado de Saúde, Prefeituras de Campo Grande, Dourados, Corumbá e Ladário, bem como Comando Regional do Exército e da Marinha em Mato Grosso do Sul.





Conforme solicitação, os leitos seriam disponibilizados para atender pacientes das cidades acima e região, haja vista que atualmente Mato Grosso do Sul apresenta estatísticas preocupantes de números de pessoas internadas em UTIs em decorrência dessa pandemia, e não possui leitos públicos na rede estadual para todos.





Dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) informam que somente o Hospital Militar de Campo Grande possui 32 leitos clínicos, oito UTIs para adulto, 12 de cirurgia geral e quatro de obstetrícia cirúrgica, que são exclusivos para os usuários do plano de saúde militar. “No entanto, cabe lembrar que, quando necessário à defesa dos direitos da nação, as Forças Armadas atuam como instituições de Estado, devendo, em qualquer tempo, atuar em defesa da sociedade brasileira. O cenário atual é um exemplo dessa situação”, apontou o parlamentar.





Para o deputado, trata-se de uma questão urgente: “Não podemos esperar uma ‘nova onda’ para começar as tratativas para somar esforços. O Governo estadual, junto com os prefeitos e as Forças Armadas, pode, com esses convênios, minimizar o impacto negativo que essa pandemia tem causado à sociedade sul-mato-grossense”, ressaltou Evander.





