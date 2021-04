Deputado Cabo Almi repudia novo aumento na conta de luz e pede reposição salarial dos servidores do MS

deputado estadual Cabo Almi ©ARQUIVO

O líder da bancada do PT na Assembleia Legislativa, deputado estadual Cabo Almi, fez uso da tribuna virtual na sessão de hoje (7) para repudiar o provável novo aumento na conta de luz e pediu também apoio dos outros deputados da bancada do governo para levar ao governador Reinaldo Azambuja (PSDB), a possibilidade de resgatar o compromisso, promovendo a reposição salarial dos servidores públicos de Mato Grosso do Sul.





Cabo Almi disse que tomou conhecimento da discussão de novo aumento que está preste a ser implantado pela Energisa na conta de luz dos consumidores. Nesse período de pandemia uma grande parte dos trabalhadores estão passando necessidades pela falta de oportunidade de trabalho, muitos sem ter o sagrado pão de cada dia para alimentar seus filhos.





“Não é possível diante de tanta calamidade, tanto sofrimento, tanta dor, tanto desemprego, tanta fome, a Energisa tenha a coragem de discutir novo aumento na conta de energia. O que deveria acontecer neste momento, seria a suspensão dos cortes de quem está inadimplente pela falta de condições financeiras para arcar com os seus compromissos e suspender a ideia de novo aumento tarifário”, esse é o apelo que faço, ponderou Cabo Almi.





O parlamentar solicitou também o empenho da bancada governista que é maioria no legislativo para analisar as possibilidades do governador Reinaldo Azambuja (PSDB), conceder a reposição salarial aos servidores públicos do Estado que estão há quatro anos sem receber.





Os policiais miliares, policiais civis, bombeiros militares, servidores da educação, da saúde, entre outros, que são os responsáveis pela manutenção da máquina estatal, estão passando por privacidades jamais vista na história de Mato Grosso do Sul. Diante da crise pandêmica, os servidores não estão neste momento exigindo aumento salarial, eles querem apenas a reposição que não recebem há quatro anos consecutivos, finalizou Cabo Almi.





ASSECOM