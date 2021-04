Deputado Cabo Almi pede antecipação do 13º salário para os servidores públicos do MS

deputado Cabo Almi ©ARQUIVO

Usando a tribuna virtual na sessão de hoje (8), o deputado Cabo Almi, líder da bancada do PT na Assembleia Legislativa, requereu junto a mesa diretora o empenho junto ao governador Reinaldo Azambuja (PSDB), a viabilidade de antecipação de 50% do 13º salário para todos os servidores públicos do Estado, preferencialmente que seja implantado na folha de pagamento do mês de junho.





O parlamentar disse que tem informações da boa saúde financeira do caixa do Estado, diferente da péssima situação financeira dos servidores que estão sem receber a correção e aumento salarial há 6 anos. Diante dessa constatação, é possível o governador e sua equipe técnica programar a antecipação do 13º salário para o mês de junho.





Acredito que este período seja um bom espaço de tempo para o governo se articular e formatar tecnicamente a implantação na folha de pagamento de junho como forma de socorro emergencial, haja vista que, grande quantidade de servidores estão endividados com bancos e financeiras com empréstimos consignados em folha. Essa antecipação do 13º não vai resolver os problemas financeiros que afligem os servidores, mas pode amenizar os impactos momentaneamente, finalizou Cabo Almi.





ASSECOM