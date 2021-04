Deputado Cabo Almi destina emenda de 30 mil reais para equipar Biblioteca e Museu em Rochedo

O deputado Cabo Almi, líder da bancada do PT na Assembleia Legislativa, ao lado do seu filho Flávio Moura, recebeu ontem (27), a visita da vereadora Maria da Glória Souza Ferreira, (PSDB) do município de Rochedo, que, no cumprimento do seu primeiro mandato, apresentou ofício nº 04/2021, com a solicitação de emenda parlamentar no valor de 30 mil reais para equipar a Biblioteca Municipal e o Museu do Garimpeiro que foi reformado e, em breve será entregue a população Rochedense.





Na justificativa da solicitação, a vereadora Maria da Gloria, que estava acompanhada de Ricardo Peixoto, servidor da Secretaria de Educação (Semed), afirma que: “Essa aquisição tem como objetivo mobiliar a Biblioteca Municipal e Museu do Garimpeiro que passou por uma grande reforma, e logo será inaugurada, deixando um ambiente agradável e adequado para com as pessoas que ali trabalham, e seus respectivos visitantes, pois trata-se de um ponto turístico em um prédio já tombado pelo Município”.





A vereadora fez questão de agradecer a atenção do deputado Cabo Almi por essa parceria, haja vista que, os grandes beneficiados são os visitantes e a população de Rochedo que encontra na Biblioteca e Museu do Garimpeiro, uma excelente referência para quem tem o habito de frequentar a cultura e a história do município.





Finalmente, Cabo Almi assumiu o compromisso de formatar e viabilizar a liberação da emenda em atendimento a vereadora e a população de Rochedo.

ASSECOM