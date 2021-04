Deputado Barbosinha pede reforma de quatro escolas estaduais em Dourados

Deputado Barbosinha ©DIVULGAÇÃO

Preocupado com a situação da estrutura dos prédios de algumas escolas estaduais de Dourados o deputado Barbosinha (DEM-MS) apresentou, na sessão desta quinta-feira (29), uma indicação solicitando a reforma de quatro escolas públicas no município.





As escolas citadas pelo parlamentar no documento são: Escola Estadual Ministro João Paulo dos Reis Veloso, Escola Estadual Ramona da Silva Pedroso, Escola Estadual Presidente Tancredo Neves e Escola Estadual Maria da Glória Muzzi Ferreira.





Na avaliação do deputado, o momento é ideal para a realização de obras nos ambientes escolares já que as aulas presenciais da rede estadual de ensino estão suspensas e os alunos estão estudando de forma remota.





“Neste momento prédios públicos podem receber a manutenção de forma mais rápida e eficiente e sem atrapalhar as aulas e o aprendizado dos nossos alunos com barulhos de máquinas em quaisquer reparos. É ideal que essa reforma aconteça antes de recebermos nossos alunos de volta às escolas”, explicou Barbosinha.





“Essas escolas apresentam problemas de infraestrutura, como problemas elétricos, ausência ou desgaste da pintura, goteiras entre outros. A indicação visa garantir mais segurança e tranquilidade para o aprendizado dos estudantes, assim como melhores condições de trabalho para os professores e funcionários das escolas assim que as aulas forem retomadas”, defendeu o parlamentar.





A indicação atende a uma solicitação dos professores e alunos das escolas estaduais, que manifestaram preocupação com as condições de infraestrutura dos prédios públicos. O documento foi encaminhado ao governador Reinaldo Azambuja e ao secretário de Infraestrutura do Estado, Eduardo Riedel.





ASSECOM