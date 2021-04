Deputado Barbosinha cobra prefeitura de Dourados aplicação dos recursos de emendas já pagas

Neste tempo de pandemia as necessidades aumentam e os recursos devem ser aplicados de forma rápida e objetiva em favor das pessoas. Por isso, o deputado Barbosinha (DEM-MS) cobrou pressa da prefeitura de Dourados quanto a aplicação dos recursos de emendas parlamentares que o seu mandato enviou ao Executivo Municipal para as áreas da saúde e educação.





Os recursos já depositados na conta da prefeitura e ainda não foram aplicados nessas duas áreas tão importantes. São R$ 180 mil, sendo R$ 40 mil para a saúde e R$ R$140 mil para a educação, que até o momento não foram revertidos em melhorias para a população.





Na saúde os R$ 40 mil deveriam ser gasto em materiais permanentes, equipamentos, otoscópio, aparelhos de ar condicionado, focos ginecológicos, oxímetro, macas, luminárias de emergência e até um ultrassom de jato, entre outras coisas, para atender a demanda dos postos de saúde de Itahum e do Cuiabázinho, além da UBS Santo André e do CSU do Jardim Água Boa.





“As ordens bancárias com o pagamento desses recursos foram feitas no dia 30 de dezembro de 2020 e o processo ainda está em fase de licitação na prefeitura, segundo apurado pela nossa equipe que cuida de todo processo de emendas dentro do meu gabinete”, contou o deputado.





Para a educação a situação é ainda pior. Os R$ 140 mil destinados pelo deputado estão disponíveis ao município desde o dia 11 de agosto de 2020. “Fazem oito meses que esse dinheiro foi repassado ao município e até agora não foi feita a compra de materiais permanentes, computadores, televisores, aparelhos de ar condicionado. Uma situação que precisa ser explicada e recursos que foram destinados para esse fim e precisam ser definitivamente aplicados. Na educação esse dinheiro está lá há oito meses. Tempo suficiente para licitar e comprar”, questiona o deputado douradense.





O recurso é para atender as escolas municipais Arthur Campos Mello (Vila Cachoeirinha), Frei Eucario Schmitt (Jardim dos Estados), Dom Aquino Corrêa (Panambi), Armando Campos Belo (Santa Brígida), Januário Pereira de Araújo (Jardim Itália), Padre Anchieta (Vila Formosa), Coronel Firmino (Macaúba), Ruy Gomes (Vila São Pedro), Manoel Santiago (Vila Rosa), Weimar Gonçalves Torres (Jardim Clímax) e Sócrates Câmara (Canaã I).





ASSECOM