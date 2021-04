Deputado Antônio Vaz quer inclusão escolar ABA para autistas em escolas da rede estadual

deputado estadual Antônio Vaz (Republicanos)

O Presidente da Comissão da Saúde, deputado estadual Antônio Vaz (Republicanos), apresentou na sessão remota desta quinta-feira (15), Projeto de Lei que dispõe sobre a adoção do sistema de inclusão escolar "ABA" para crianças portadoras de autismo nas escolas da Rede Estadual de Mato Grosso do Sul.





Se for aprovado a proposta as Redes Estaduais de Ensino receberão o Sistema de Inclusão Escolar baseado na técnica ABA – Análise do Comportamento Aplicada, para crianças e adolescentes diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA).





"O trabalho com crianças autistas tem por objetivo integrar a criança à comunidade da qual ela faz parte. Para isso, a intervenção é planejada e executada cuidadosamente, abrangendo as atividades das crianças em todos os ambientes frequentados por ela, principalmente, aquele que passa a maior parte do tempo, a escola," explicou o parlamentar.





A criança passa por uma avaliação, com o intuito de identificar seus pontos fortes e fracos. Com base nessa analise é identificado as dificuldades de aprendizagem, dificuldades emocionais, e dificuldades sociais e de comunicação. Os planos educacionais são particulares para cada criança, garantindo adequação às suas necessidades e às suas preferências.





São feitos de modo que os objetivos a serem alcançados sejam claros e observáveis, permitindo que os pais acompanhem de perto o sucesso da intervenção. A análise do comportamento tem demonstrado ser possível ensinar qualquer tipo de habilidade para a criança, inclusive o reconhecimento de emoções e o comportamento emocional propriamente dito.





