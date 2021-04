Deputada Mara Caseiro pede hospital de campanha para Ribas de Rio Pardo

Deputada pediu mais 15 leitos para o tratamento de Covid-19 na cidade

deputada Mara Caseiro (PSDB) ©DIVULGAÇÃO

Com o aumento dos casos de Covid-19 em todo o Brasil, a deputada Mara Caseiro (PSDB), apresentou uma indicação nesta quinta-feira (15) para que seja instalado em Ribas do Rio Pardo um hospital de campanha com mais leitos para atender a cidade.





A solicitação, segundo a parlamentar, foi de vereador da cidade que alegou que empresas querem se instalar e a falta de leitos inviabiliza firmar negócio. “Prejudica a nova vinda de pessoas e assim pedimos esse hospital de campanha com mais 15 leitos”, explicou. Para a mesma cidade, Mara Caseiro ainda pediu o aumento no número de efetivos policiais militares e civis.





A deputada ainda apresentou pedido ao Poder Executivo de recursos para aquisição de dez computadores com impressora para Escola Estadual Indígena de Dois Irmãos do Buriti.





Por: Fernanda Kintschner