DÁKILA PESQUISAS| Nota de Esclarecimento

Em cumprimento aos recentes decretos publicados pelo Governo do Estado do Mato Grosso do Sul e pela Prefeitura Municipal de Corguinho para evitar a proliferação do novo coronavírus, a Associação Dakila Pesquisas, mantenedora da Pousada Recanto de Havalon, em Corguinho (MS), esclarece que foi cancelado o evento que estava programado para este feriado.





A circulação existente no local trata-se dos moradores de casas particulares, respeitando seus direitos de ir e vir. Ressaltamos ainda que a Associação Dakila Pesquisas recebeu, nesta manhã (1), a visita da Vigilância Sanitária de Corguinho, que verificou que a situação está de acordo com os decretos normativos.













ASSECOM