Covid-19: Kemp pede à Secretaria de Saúde do Estado a vacinação de indígenas que ainda não têm documentos

O deputado estadual Pedro Kemp (PT-MS) apresentou hoje (15), durante sessão da Assembleia Legislativa, uma indicação com o pedido de vacinação de todos os indígenas do município de Cassilândia. O parlamentar recebeu a informação de que eles não têm conseguido ser vacinados pela falta do RANI (Registro Administrativo de Nascimento de Indígenas). O documento é de responsabilidade da FUNAI (Fundação Nacional do Índio), mas o órgão teria orientado a comunidade que apresentasse somente documentos pessoais e fizesse a autodeclaração. O problema é que isso não está sendo aceito na hora da vacinação.





“Solicito a articulação da Secretaria de Estado de Saúde com a Fundação Nacional do Índio para solucionarem esse impasse para que a população indígena não fique prejudicada e que nenhuma pessoa indígena fique sem a vacina contra o Covid-19”.





ASSECOM