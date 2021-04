Corinthians vence o Santos e quebra jejum de 7 anos sem vencer na Vila Belmiro

Lucas Piton comemora gol do Corinthians contra o Santos, pelo Campeonato Paulista ©Rodrigo Coca/Agência Corinthians

A partida que aconteceu pelo campeonato paulista foi uma disputa de reservas. O timão chegou com mais intensidade e definiu o jogo ainda no primeiro tempo. Com o resultado obtido o Corinthians voltou a festejar dentro do estádio rival após sete anos de jejum.





As equipes entraram em campo com as seguintes escalações:





Santos:





Vladimir 1GOL, Luiz Felipe 2ZAD, Robson 26ZAD, Wellington 35ZAE, Sandro 33LAD, Guilherme Nunes 18VOL, Kevin Malthus 24VOL, Lucas Lourenço 37MEC, Copete 16LAE, Kaio Jorge 9ATA, Bruno Marques 19ATA, Renyer 43ATA





Corinthians:





Cássio 12GOL, João Victor 33LAD, Jemerson 3ZAD, Raul Gustavo 34ZAE, Lucas Piton 6LAE, Gabriel 5VOL, Ramiro 8VOL, Roni 29VOL, Gabriel Pereira 38ME, Gustavo Mosquito 19ATA, Cauê 17ATA





A vitória do timão foi com o placar de 2 a 0, e com esse resultado o clube fica ainda mais perto de garantir sua vaga nas quartas de final do paulistão. O jogo que aconteceu na noite de domingo, dia 25 de abril, foi válido pela oitava rodada do estadual. O Corinthians não vencia o Santos na casa do adversário desde 2014, então com certeza todos os atletas que jogaram essa partida devem estar sentindo uma alegria especial com o resultado obtido dentro da Vila. De 2014 até hoje, foram sete jogos entre os dois times, com sete vitórias do peixe.





Os gols do Corinthians foram feitos por Raul Gustavo aos trinta e sete do primeiro tempo após uma cobrança de falta de Ramiro, que passo por todo mundo e sobrou para que Piton devolvesse na medida para Jamerson chutar e Vladmir defender, porém a sobra foi de Raul que completou a jogada e abriu o placar para o timão.





O Corinthians continuou apertando e subindo pro ataque, diante dos lances de perigo levados ao gol adversário era provável que o segundo gol não demorasse a sair. Nos minutos finais do primeiro tempo, aos quarenta e quatro minutos, Piton marcou um golaço após cobrar uma falta com perfeição. A bola foi com velocidade e passou por cima da barreira direto para o fundo das redes, 2 a 0 para o timão, o placar já estava definido na Vila Belmiro.





O destaque do primeiro tempo foi todo para o Corinthians, com 10 finalizações contra apenas duas do Santos era notória a superioridade do clube dentro de campo. A posse de bola foi 57% corintiana contra 47% santista, além dos passes completos que fico em 113 x 137 para o timão.





Quais os próximos jogo dos dois clubes? O Santos terá um duelo importante na próxima terça feira contra o Boca Juniors na Bombonera, às 21:30 pelo horário de Brasília, a disputa será pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. O Corinthians receberá o Peñarol na próxima quinta-feira, às 19:15, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana.