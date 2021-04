Com indicação do deputado Neno Razuk, SES confirma habilitação de 10 novos leitos de UTI em Dourados

deputado estadual Neno Razuk (PTB) ©ARQUIVO

Dourados agora já pode contar com 10 novos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no Hospital da Vida. A indicação foi feita ainda no ano passado pelo deputado estadual Neno Razuk (PTB), que destacou as ações da SES (Secretaria Estadual de Saúde) e do Governo do Estado. Foram habilitadas dez novas vagas e a ativação será feita na próxima sexta-feira (16), onde atenderá pacientes graves de Covid-19.





“Foi um dos pedidos que fiz no ano passado, quando vimos que a pandemia avançava cada dia mais. A ação conjunta entre o Legislativo e o Executivo estadual tem sido muito importante para a população da região de Dourados. Sabemos que há a necessidade devido a fila de pacientes, mas também é preciso lembrar que somos cidade de macrorregião atendendo vários outros municípios, recebendo pacientes diariamente”, destacou.





O deputado fez questão de agradecer ao atendimento do pedido. “Fico grato ao ver o empenho dessa equipe no combate a pandemia de Coronavírus e como nosso Estado está progredindo, tanto na questão de vacinação entre outros”, ressalta Neno.





A entrega dos 10 novos leitos de UTI ao Hospital da Vida está sendo feita em parceria com Governo do Estado e a Prefeitura de Dourados, com a divisão de custeio de cada leito. Os equipamentos foram doados pela SES, parte da empresa JBS e também pelo Ministério da Saúde.





ASSECOM