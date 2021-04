Cobrança do pedágio na MS-306 começa amanhã (9)

Tarifa mínima é de R$ 10 para quem trafegar entre Costa Rica, Chapadão do Sul e Cassilândia

Três praças de pedágio na rodovia MS-306 começam a operar a partir das zero hora desta sexta-feira (09) ©DIVULGAÇÃO

Começa a ser cobrado amanhã o pedágio da MS-306 no trecho entre Costa Rica, Chapadão do Sul e Cassilândia. A concessionária Way-306 está autorizada pela Agepan (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul) para operar a partir da zero hora desta sexta-feira (09).





O valor da tarifa básica para veículos de passeio é de R$ 10. O cálculo é correspondente à variação de 14,58% do IPCA (Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo) no período entre setembro de 2017 a dezembro de 2020.





A concessionária Way-306 ficará responsável pela rodovia durante 30 anos. O investimento previsto é de R$ 1,7 bilhão, sendo R$ 932 milhões em obras de melhoria e de infraestrutura, dos quais R$ 600 milhões nos cinco primeiros anos, e R$ 843 milhões na prestação de serviços de atendimento aos usuários e operação da rodovia.





Por Gabriela Couto