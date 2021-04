Cassems vacina, contra Covid-19, idosos de 63 anos e trabalhadores da saúde com 45 anos ou mais

A aplicação de doses é feita em sistema drive-thru, no CMDA

Em atenção à Portaria da Prefeitura de Campo Grande, a Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) participa da grande força-tarefa de vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS) contra a Covid-19. Nesta segunda-feira (05), no Centro Médico e de Diagnóstico Avançado (CMDA) da Cassems, em Campo Grande, idosos de 63 anos e trabalhadores da saúde com 45 anos ou mais receberão a primeira dose da vacina.





Para ter acesso à vacina, os interessados devem fazer o cadastro no site da Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau), pelo seguinte endereço: vacina.campogrande.ms.gov.br . Além do cadastramento, é obrigatório a apresentação de RG e CPF. O CMDA da Cassems fica na Rua Príncipe Ranier, 48, no bairro Vivendas do Bosque. O fluxo do trânsito para a vacinação no CMDA segue o trajeto pela Rua Antônio Maria Coelho, à direita na Avenida Via Parque, à direita da Rua Dr. Sylvio Muller, acesso ao CMDA e saída pela Rua Príncipe Rainer.





ASSECOM