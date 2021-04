Cassems tira dúvidas sobre as vacinas da Covid-19 e H1N1

As duas vacinas contra a Covid-19 aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) já estão sendo utilizadas no Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Enquanto os grupos prioritários começam a receber as doses do imunizante, outra campanha também mobiliza a população: a vacina contra a H1N1.





Pessoas que já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 devem aguardar 15 dias antes da aplicação do imunizante da Influenza. Com isso, muitas dúvidas em relação às vacinas podem surgir. Para desmistificar algumas questões, a Cassems tira dúvidas sobre as vacinas.





“É importante tomar a vacina da H1N1 em meio à uma pandemia de Covid-19?”





Durante o período de pandemia de Covid-19, a campanha de prevenção da gripe não só diminui a incidência de casos de Influenza, como também contribui no diagnóstico preciso em relação ao Coronavírus. A vacinação também facilita a diferenciação entre a gripe e a Covid.





“Depois de tomar a segunda dose da vacina da Covid-19, ou primeira dose da vacina da H1N1, a pessoa está imediatamente imunizada?”





Isso é um mito. O tempo médio para a maturação do sistema imunológico em relação ao imunizante é de, em média, um mês.





“Quais são as principais contraindicações das vacinas?”





As vacinas não são indicadas para pacientes que possuem hipersensibilidade ao princípio ativo, ou que já apresentaram uma reação anafilática confirmada a uma dose anterior da primeira dose da vacina.





“Depois de tomar as vacinas, ainda preciso tomar os cuidados para não contrair Covid-19 ou H1N1?”





Mesmo tendo tomado a vacina, é fundamental continuar usando a máscara, manter o distanciamento social, evitar aglomerações e higienizar frequentemente as mãos, até que toda a população esteja imunizada.





“Quem já teve a Covid -19 ou a gripe H1N1 precisa se vacinar?”





Precisa, sim! A defesa oferecida pela vacina é mais potente do que a provocada pela infecção natural. A vacinação não deve excluir quem teve as doenças antes.





“Posso tomar simultaneamente a vacina contra a gripe H1N1 e a vacina contra a Covid-19?”





Não. De acordo com o Ministério da Saúde e o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) americano, deve-se aguardar um prazo mínimo de 14 dias entre as duas vacinas.









ASSECOM