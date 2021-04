Carteira estudantil digital e gratuita é aprovada na Assembleia Legislativa

Deputado Herculano Borges ©ARQUIVO

Na sessão ordinária desta quarta feita (7) da Assembleia Legislativa, foi aprovado por 19 votos favoráveis e 2 contrários, o Projeto de Lei 24/2020, de autoria do Deputado Herculano Borges, que cria a Carteira Digital de Identificação Estudantil de Mato Grosso do Sul (CDIEMS).





Segundo o deputado, a proposição do projeto se deu em virtude da necessidade de modernização da identificação dos estudantes do estado, que a partir da sanção do governador será feita de forma digital, o que é muito mais prático para os dias atuais. Outros benefícios que o autor destaca é que emissão da carteira será feita de forma gratuita pela Secretaria Estadual de Educação, evitando fraudes de pessoas que se beneficiam de direitos exclusivos dos estudantes, o que também será positivo para os produtores culturais e esportivos que deixarão de ser lesados na questão da “meia entrada”, por exemplo. “A aprovação da Carteira Digital Estudantil é uma grande conquista para os estudantes do estado que receberão de forma gratuita e digital essa identificação que também possibilitará acesso a todos os seus benefícios e direitos garantidos em lei”, disse Herculano.





A matéria segue para última votação da redação final em plenário por ter sofrido emendas e posteriormente para sanção do governador do estado.





ASSECOM