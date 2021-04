Carreta desgovernada esmaga outro veículo estacionado na Rua Valparaíso

Caminhoneiro tinha acabado de estacionar na Vila Jacy, quando carreta desceu a rua sem freios

Corsa ficou destruído ©Mariana Rodrigues

Carreta desgovernada esmagou outro veículo estacionado na Rua Valparaíso, na Vila Jacy. O acidente ocorreu por volta das 9h desta quinta-feira (22) e, apesar da gravidade, ninguém ficou ferido. No momento que o carro foi atingido, não havia ninguém no veículo.





Segundo testemunhas, o motorista tinha acabado de estacionar o caminhão, desceu e, assim que bateu a porta, a carreta começou a descer a rua, sem freios.





O dono do Corsa assistiu a tudo sem poder fazer nada. Ele é vendedor de salgados e todos os dias coloca cadeiras na calçada da Rua Valparaíso, abre o porta-malas onde ficam os produtos e serve aos trabalhadores da região.





O ponto do acidente fica ao lado do Fort Atacadista, onde muitos caminhões acabam estacionando a espera do momento de descarregar mercadorias.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Ângela Kempfer e Mariana Rodrigues